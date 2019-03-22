صور مواقع التواصل تؤثر في الصحة النفسية

المصدر: برلين - د ب أ

من الأشياء الرائعة التي تقابلنا في الحياة المناظر الطبيعية البكر الجميلة في المناطق البعيدة، والأطعمة الشهية التي يسيل لها اللعاب، وكذلك صور «السيلفي» المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبدو على درجة عالية من الجمال والأناقة، تشعرنا بالنقص أمامها.

تراكم تلك النوعية من الصور يؤدي إلى ضغوط تدفعنا لمحاولة الوصول لدرجة عالية من المثالية، ما يجعل مستخدمي هذه المواقع يشعرون بالاكتئاب، وبأنهم أقل مكانة ممن نرى صورهم المنشورة على هذه المواقع تنطق بالجمال والتألق، وفي المقام الأول من المرجح أن يعاني أولئك الذين لا يتفاعلون مع ما ينشر على تطبيقات التواصل مثل إنستغرام وفيسبوك تأثيرات سلبية، وذلك وفقاً لما يقوله خبراء الطب النفسي.