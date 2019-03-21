«خضراوات فيينا».. 21 عاماً من تقديم موسيقى تُسمع وتُؤكل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أكثر من 300 عرض موسيقي قدمته في أنحاء العالم كافة، «أوركسترا خضراوات فيينا» المؤلفة من عشرة موسيقيين آتين من بلاد بيتهوفن وبرامز وموزارت، إلا أنها تتمسك بأمر واحد، وهو عزف السمفونيات على آلات مصنوعة بالكامل من الخضراوات الطازجة.

على مدى 21 عاماً، قدّمت الفرقة عروضاً عالمية أمام جماهير ملأت القاعات، لتستمع لأداء موسيقي رفيع وموسيقى متنوعة، مثل المقطوعات الكلاسيكية المعزوفة على قطع الملفوف، و«التكنو الراقص» عبر حبات اللفت. وقد نجحت الفرقة في إطلاق ألبومها الرابع عقب حملة جمع أموال ناجحة لدعم الأعشاب.

«بدأ الأمر بمزحة»، هكذا يقول ماتياس ماينهارتر، أحد العازفين المؤسسين للفرقة، وانطلقت من تحضير حساء الخضار إلى فكرة قادت لأخرى.

لكن مسيرة الفرقة الممتدة على 21 عاماً شهدت تقديمها عروضاً في أهم المسارح في العالم، كقاعة ألبرت هول اللندنية، ومركز الفنون بشنغهاي، والعزف في مناسبة عيد ميلاد بول ماكارتني الستين.

ويعتقد ماينهارتر أنه يقدّم أداءً فنياً متعدد الحواس، إذ يمكن للجمهور الاستماع للموسيقى وشمّها ورؤيتها وتذوقها. كما لا تزال الفرقة سيراً على عادتها تقدّم الآلات الموسيقية عند نهاية كل حفل لكل من يرغب من الحضور في أن يعود إلى المنزل ويمارس العزف على المنتجات بنفسه.