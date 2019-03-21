تسريحة شعره الغريبة أكسبته الشهرة

المصدر: دبي - البيان

حظي رجل في منتصف العمر من تايوان، يبلغ من العمر 59 عاماً، بشهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل تسريحة شعره المربعة المليئة بروح السخرية، التي تجعله يبدو وكأنه شخصية حقيقية في لعبة «ماين كرافت».

ووفقاً لـ«أوديتي سنترال»، احتل وو غورين لأول مرة عناوين الأخبار عام 2014، عندما نشرت صور تسريحة شعره الغريبة المربعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسرعان ما تعقبت قنوات الأخبار التايوانية الرجل، واستفسرت منه عن تسريحة شعره الفريدة.

وكما اتضح تبني وو، الذي يعمل باحثاً طبياً في مستشفى جامعة تايوان الوطنية، هذه التسريحة، بعد أن رفضت امرأة الاقتران به، وذلك كوسيلة لجعل نفسه يبدو وكأنه رجل في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره. وليس من الواضح كيف توصل إلى استنتاج مفاده أن الشعر المربّع يجعل الشخص يبدو أصغر سناً، لكن لا أحد ينكر أنه لفت الأنظار.