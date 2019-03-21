ارتباط بين الاكتئاب وأمراض القلب

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

اكتشف باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية، الحلقة المفقودة بين أمراض القلب والاكتئاب، حيث لاحظوا أن العوامل المسببة للتوتر والاكتئاب، قد تفسر سبب الارتباط الوثيق بين الصحة العقلية وصحة القلب والشرايين.

وقد تساءل الباحثون البريطانيون، وفقاً لـ «ديلي ميل»، عن سبب كون المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، ففحصوا بيانات حوالي 370 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، فاكتشفوا أن الأشخاص الذين فقدوا أحد الوالدين على الأقل بسبب أمراض القلب أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 20%.

يشار إلى أن أمراض القلب تعتبر السبب الرئيس للوفاة في الولايات المتحدة وحول العالم.