عالمان يعيشان 23 دقيقة من الرعب في غواصة بقاع المحيط

المصدر: وكالات

نفذت عالمة بريطانية وقائدها الأميركي، الثلاثاء، صعودا طارئا من مسافة 100 متر تحت سطح المحيط الهندي، بعد أن ملأ الدخان قمرة القيادة لغواصتهما.

وقالت وكالة "الأسوشيتد برس" إن الاثنان وهما ضمن بعثة "نيكون" التي تقودها بريطانيا وتحقق في تغير المناخ قبالة "سيشيل"، آمنان ويتعافيان على متن السفينة الأم.

وقالت البعثة إنها تتوقع أن تعود إلى المياه الأربعاء، مضيفة أن إجراءات الطوارئ عملت بشكل جيد، ويجري التحقيق في حريق كهربائي.

وكانت الغواصة قبالة جزيرة ألدابرا عندما شم الطيار روبرت كارمايكل رائحة دخان وبدأ على الفور في الصعود.

وأشار كارمايكل إلى أنه قام بسرعة بتركيب أقنعة التنفس له وللعالمة البريطانية، ثم بدأ ارتفاعا طارئا إلى السطح حيث انخفض مؤشر الأكسجين إلى صفر.

وأضاف: "إنه أشد خوف يمكن أن يتعرض له، حريق داخل قمرة القيادة. خوفك الأكبر هو إلى أين أنت ذاهب؟".

ووفق أحد أعضاء فريق الدعم التابع للغواصة، فإنه استغرق 23 دقيقة للوصول إلى السطح.

وتعد الغواصة إحدى غواصتين مشاركتين في برنامج يسمى "بث حي من أعماق المحيط"، تبثه شبكة سكاي التلفزيونية، في إطار حملة مدتها عامان من قبل الشبكة البريطانية لتركيز الانتباه على حالة المحيطات في العالم.