فيل «متبل» في ماليزيا

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

لاقت صورة فيل تمت تغطية جلده بمسحوق الكركم في ماليزيا، اهتماماً كبيراً عبر الإنترنت، حيث أثارت موجة من التهكم حول استخدام التابل الذي يشيع استخدامه في تتبيل الدجاج وليس الأفيال.

وأظهرت الصور التي التقطت في حديقة الحيوان الوطنية في ماليزيا أول من أمس، الفيل وهو يستلقي على جانبه، وأيضاً وهو يقف، بينما يقوم فريق من حراس الحيوان بتدليك جلده بالكركم، ليتحول الحيوان الضخم إلى اللون الأصفر النابض بالحياة.

وأفادت إدارة الحديقة في تغريدة بأن للكركم فوائد عدة «تشمل علاج الجروح الصغيرة وقضمات النمل، كما يطهر ويعالج جلد الفيل». وتم استخدام نحو 7 كيلوجرامات من الكركم لدلك الحيوان الضخم بالكامل.