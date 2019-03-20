أفق دبي السريالي يلهم «ديور»

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

في ليلة متلألئة، وتحت خيمة كبيرة تذكرنا بأجواء السيرك، عرضت «ديور» مجموعة من أحدث الأزياء لمصممين من الشرق الأوسط، بحضور مشاهير وناشطين على الوسائط الاجتماعية، ومشترين، ومصممين وإعلاميين، مساء أول من أمس.

يعد هذا العرض الأول لدار الأزياء الفرنسية في دبي، وقد قدمت الدار في البداية مجموعتها الراقية لربيع وصيف 2019 في باريس في يناير. ومع ذلك، شمل العرض التقديمي في دبي 15 تصميماً إبداعياً جديداً بالكامل تم كشف النقاب عنها خاصةً للجمهور العربي الخبير في الأزياء.

كانت شاشات العرض الفاخرة في دبي وأفق المدينة السريالي ذو المظهر المستقبلي بمثابة الخلفية المثالية للمعرض، حيث تألقت المخرجة ماريا جراتسيا تشيوري بلمساتها الإبداعية التي أثرت العرض. وتتمتع إمارة دبي بسمعة ساحرة ومشاريع متميزة مثل الجزر الاصطناعية كجزيرة النخلة وجزر العالم، كما يوجد بها أطول برج في العالم، علاوة على فنادق خمس نجوم ومنتجعات فاخرة.