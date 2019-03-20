مليون زهرة في مهرجان «مكة» للزهور

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

دشنت إمارة مكة المكرمة أمس، أول وأكبر مهرجان للزهور في تاريخها، حسبما أعلنت أمانة العاصمة المقدسة في حسابها الرسمي على «تويتر». وفرشت سجادة من الزهور بطول 185 متراً وعرض 45 متراً، تضم نحو مليون زهرة متنوعة.

وتم تدشين الحفل بحضور أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، في مشعر مزدلفة، إذ يعود السبب في اختيار مزدلفة للمهرجان لقرب الموقع وسهولة الوصول إليه، فضلاً عن الجاهزية الكبيرة التي يتمتع بها، وتوافر كافة الخدمات والبيئة المثالية لأعمال الزراعة والتشجير.

ولفتت الإمارة في بيان إلى أن المهرجان «ستتخلله فعاليات وألعاب للأطفال، وهدايا للحضور ومسرح ترفيهي، وفيه أركان مخصصة للأسر السعودية المنتجة، وسيستمر لمدة 5 أيام». وذكرت أن من أهم معالم المهرجان، سجادة ذات طابع إسلامي شُكلت بأنواع مختلفة من الزهور، بينها زهرة «أراولا» البيضاء والبنفسجية، وزهرتا «بيتونيا» و«بفتة» بألوانهما المتعددة، و«أمارنتاس» الحمراء.