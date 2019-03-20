الوضع المالي هاجس الألمان في شيخوختهم

المصدر: برلين - د ب أ

أعرب 76% من الألمان في استطلاع للرأي أن أكثر ما يثير قلقهم هو الوضع المالي الذي سيكونون عليه عند الشيخوخة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الخوف من المرض أو الإصابة بإعاقة يساور 51% من الألمان، يليه الخوف من الوقوع ضحية لجرائم أو عنف (47%).

وأعرب 78% من الألمان عن اعتقادهم أنه يتعين على الحكومة بذل مزيد من الجهود من أجل توفير التأمين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضم 36 دولة، وتسعى إلى دعم الأوساط السياسية في تعزيز الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب. وشمل الاستطلاع نحو 1000 شخص في ألمانيا.