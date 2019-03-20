بيع حمامة بـ 1.4 مليون دولار

المصدر: البيان الالكتروني

بيعت حمامة تدعى أرماندو في مزاد ببلجيكا بسعر قياسي بلغ 1.25 مليون يورو " 1.4 مليون دولار" ، لتصبح بذلك أغلى حمامة في العالم.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، قالت دار «بيبا» للمزادات، إن المشتري صيني الجنسية، مشيرة إلى أن الدار توقعت أن تكسر أرماندو الرقم القياسي السابق البالغ 376 ألف يورو (425 ألف دولار) المدفوع من قبل مقابل حمامة أخرى تدعى نادين، ولكنها فوجئت أن يكون الفارق في السعر كبيراً بهذا الشكل.

وأوضحت الدار أن أرماندو «لطالما كانت الأفضل في التحليق لمسافات طويلة»، وهو ما جعل البعض يطلق عليها لقب «لويس هاملتون»، وذلك نسبة إلى البريطاني لويس هاملتون بطل العالم لسباقات «فورمولا1» بحسب الشرق الأوسط.

ولم تعد أرماندو تشارك في السباقات نظراً لبلوغها سن 5 سنوات، إلا أن ذلك لم يقلل من إقبال المشترين عليها أملاً في أن يحصلوا على نسل منها يسير على المنوال نفسه.

وعلق نيكولاس غيسلبريخت، المدير التنفيذي لدار «بيبا» للمزادات على الحدث قائلاً: «إنه شعور لا يوصف. في أعنف أحلامنا لم نكن نتخيل أبداً أن تباع أرماندو بهذا السعر. كانت أقصى طموحاتنا هو أن يصل سعرها إلى 600 ألف يورو».

وأشار غيسلبريخت إلى أن السعر المعتاد لهذا النوع من الحمام (حمام السباق) يبلغ نحو 2500 يورو، إلا أن «أرماندو ليست حمامة عادية»، حسب قوله، حيث شاركت في سباقات عالمية وحققت أرقاماً قياسية في عدد من دول العالم.