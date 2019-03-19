مكة المكرمة تدشن مهرجانا للزهور لأول مرة في تاريخها بمليون وردة

تستعد إمارة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء لتدشين أول وأكبر مهرجان للزهور في تاريخها،حسبما أعلنت أمانة العاصمة المقدسة في حسابها الرسمي على تويتر .

وفرشت سجادة من الزهور بطول 185 مترا وعرض 45 مترا، تضم نحو مليون زهرة متنوعة.

وقالت إمارة منطقة مكة ، في بيان اليوم ، إن "حفل التدشين سيتم بحضور أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، في مشعر مزدلفة".

وأوضحت الإمارة أن "السبب في اختيار مزدلفة للمهرجان يعود لقرب الموقع وسهولة الوصول إليه، فضلا عن الجاهزية الكبيرة التي يتمتع بها، وتوفر كافة الخدمات والبيئة المثالية لأعمال الزراعة والتشجير".

كما أشارت إلى أن المهرجان" ستتخلله ألعابا للأطفال، وهدايا للحضور ومسرحا ترفيهيا ،وفيه أركان مخصصة للأسر السعودية المنتجة، وسيستمر لمدة خمسة أيام".

وقالت إن من أهم معالم المهرجان، سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترا، شكلت بأنواع مختلفة من الزهور، بينها أراولا بيضاء وبنفسجية، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر.