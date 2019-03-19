«الجدات الملاكمات» يستعدن شبابهن

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرز الله

في جنوب أفريقيا، هناك مجموعة من الجدات تتراوح أعمارهن بين منتصف الستينيات وأوائل الثمانينيات، يختلفن عن بقية نساء العالم، فهن يحببن الرقص والغناء، كما يترددن على صالة الألعاب الرياضية في مدينة كوزمو، بضواحي جوهانسبرغ، مرتين في الأسبوع، لممارسة الألعاب الرياضية.

وتُعرف هذه المجموعة، وفقاً لموقع شبكة «سي إن إن»، باسم «الجدات الملاكمات»، وهؤلاء النسوة يهرولن ويخترن طريقهن نحو حياة أكثر صحة. تقول إحدى الجدات: «لقد كانت حياتي متوقفة عن النشاط. ولكن منذ أن بدأت الملاكمة في عام 2014، صرت أشعر بالشباب والحيوية».