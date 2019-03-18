«ثقب السحابة» تظهر في سماء العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تفاجأ أهالي منطقة العين، ومنذ ساعات الصباح الأولى الباردة، برؤية ظاهرة غريبة وجميلة في سماء المنطقة.

وأوضح مصدر من المركز الوطني للزلازل والأرصاد الجوية أن الظاهرة الجميلة عادةً ما تحدث في فصل الشتاء، وهو ما يُعرف بظاهرة هبوط الهواء البارد، أو فجوة أو ثقب في السحابة، والتي يرجع السبب الرئيسي لحدوثها إلى تبخر جزيئات الماء. وعلمياً فإن ظاهرة ثقب السحابة fallstreak hole تُحدِث فجوة دائرية في السماء بسبب أن درجة برودة المياه في الغيوم تحت الصفر ولا تتجمد.

ولم يُفوّت أهالي العين تصوير ما رأوه عبر هواتفهم الذكية، وتجسيد المشهد الجميل عبر لقطات متنوعة نشروها عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.