تقرير هندي: قصر الوطن سحر يخطف الأنفاس

المصدر: Ⅶدبي - فاتن صبح

ذكرت جريدة «مانوراما» الأسبوعية الصادرة باللغة المالايالامية في جنوب الهند، أن نظرة أولى ووحيدة لقصر الوطن في أبوظبي كفيلة بأن تلفّ الزائر بسحر المكان وتخطف أنفاسه، بعد أن افتتح أبوابه أخيراً لاستقبال جماهير السياح.

وأضافت: لا مناص من أن يقف الزائر مفتوناً أمام سحر مشاهد القصر، الذي يجمع بين الطرز المعماريــة التقليدية والفاخرة، ويسلط الضــوء على تقاليد العمارة القديمة لأبوظبــي.

وأوردت أن قصر الوطن مشيّد على الطراز العربي الأصيل، ويعتبر معلماً حداثياً يرمي لنشر الثقافة، ومنح الزوار الفرصة والمعرفة والأفكار بين شعوب العالم، كما أنه يمنح الزوار فرصة تعلّم المزيد عن التقاليد والقيم في دولة الإمارات، فضلاً عن كونه يلقي الضوء على ثقافة البلاد وتاريخها وإسهاماتها العلمية والفكرية.

وأفادت «مانوراما» بأنه يمكن للزوار الاستمتاع بالحدائق الغنّاء المحيطة مقابل تكلفة بسيطة مضافة إلى رسم 60 درهماً لزيارة القصر الذي يفتح أبوابه أمام الزائرين يومياً بين 10:00 صباحاً و08:00 مساءً.

بينما يحظون بجولة داخل مكتبة القصر الحافلة بعدد من الكتب والمجلدات المعنية بالتاريخ الثقافي والسياسي والاجتماعي الثري لدولة لإمارات. أما العروض التي تكشف عن التقاليد الإماراتية فتقدّم بشكل منتظم.

ويقام على الجهة الغربية للقصر معرض يطلع الزائرين على تاريخ تأسيس الدولة وآلية العمل الإداري. أما على الجناح الشرقي فيمكن معاينة المخطوطات القديمة، والحرف التقليدية القديمة ووصف حول الإسهامات العربية في مجال العلوم والفنون والآداب في العالم.

