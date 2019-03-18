اختبار يشخص تسمم الحمل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أظهر اختبار لا يستغرق إجراؤه أكثر من 3 دقائق قدرته على الكشف عن تسمم الحمل الذي قد يكون قاتلاً للأم والجنين، ويسبب ارتفاع ضغط دم الحامل بصورة تهدد حياتها، وغالباً ما يتم تشخيصه بصورة خاطئة.

وأفادت «ديلي ميل» بأن باحثين في مركز أوستنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، طوروا اختباراً يستخدم الأصباغ لاكتشاف البروتينات المرتبطة بتسمم الحمل في بول الأمهات الحوامل، لتشخيص إصابتهن بالمرض مبكراً، وعلاجهن قبل فوات الأوان.

وتصاب واحدة من بين كل 20 امرأة بالحالة عندما يصبحن على وشك الولادة، لكن الأعراض غالباً ما تبدو غير ضارة، وتعاني المصابات تورم الكاحلين أو غشاوة في الرؤية أو ضبابية التفكير، ويمكن أن تعزا هذه الأعراض خطأ لتغيرات الجسم نتيجة الحمل.