التشرد.. قصص مذهلة وأرباح

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

قام المغامر إد ستافورد، القائد السابق في الجيش البريطاني، أخيراً بتحدٍ دام 60 يوماً.

ووفقاً لـ«أوديتي سنترال»، شوهد ستافورد نائماً في شوارع مدن بريطانية مختلفة.

وكان المقصود من تجربته تسليط الضوء على محنة المشردين، ونام ستافورد في شوارع لندن ومانشستر وغلاسكو، موثقاً حياة المشردين في فيلم تلفزيوني.

ورغم أن المغامر يعترف بأنه استمع إلى قصص مذهلة من المشردين، إلا أن ما صدمه هو مقدار الأموال التي جمعها بعضهم، وتصل إلى 200 جنيه في الليلة، وكانوا يتلقون كميات كبيرة من الطعام المجاني من المارة والمتطوعين.