أولى خطوات أنثى دب قطبي رضيعة

المصدر: برلين - رويترز

خطت أنثى دب قطبي صغيرة أولى خطواتها خارج حظيرتها في حديقة حيوان تيربارك في برلين أول من أمس، حيث أخذت تتعثر في بركة تحت بصر أمها تونيا البالغ عمرها تسع سنوات.

وولدت الأنثى الصغيرة في الأول من ديسمبر الماضي، لكنها أمضت ثلاثة أشهر ونصف شهر تعيش في ظلام مع أمها داخل حظيرتها.

وتحتاج صغار الدب القطبي التي تولد صماء وعمياء رعاية مكثفة من الأمهات. وقال فلوريان سيكس حارس الدب القطبي في حديقة الحيوان «الارتباط بينهما وثيق للغاية.

تونيا أم جيدة جداً وتعتني بصغيرتها بشكل لا يصدق ولا تتركها مطلقاً بعيداً عن نظرها. لا يمكننا الشكوى».

وتتوقع حديقة الحيوان أن تكون هذه الصغيرة، التي لم تتم تسميتها بعد، مصدر جذب كبيراً للزوار عندما تخرج المرة الأولى أمام الجمهور. وسوف تظل تونيا وصغيرتها معاً مدة عامين آخرين، حيث سيتم بعد ذلك إرسال الصغيرة إلى حديقة حيوان أخرى.

ولن يلعب فولودجا والد الصغيرة أي دور في تربيتها كما هو معتاد بالنسبة لهذه الأنواع. وانتقل الأب بالفعل إلى حديقة حيوان في هولندا. والدببة القطبية مهددة بالانقراض بشكل متزايد.