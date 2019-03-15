يتلقى 15000 مكالمة في عيد ميلاده

المصدر: دبي - البيان

لن ينسى رجل من ولاية نيوجيرسي عيد ميلاده الثاني والستين، بعد أن نشر أبناؤه رقم هاتفه على لوحة إعلانية كبيرة على الطريق، تدعو الناس إلى الاتصال به وتمنِّي الخير له.

وحتى الآن، تلقى كريس فيري وفقاً لـ«أوديتي سنترال»، أكثر من 15000 مكالمة ورسالة نصية من أشخاص من جميع أنحاء العالم.

واعتاد أبناء كريس المزاح معه عند ذهابه إلى المطاعم بإخبار الجرسونات بأنه يحتفل بعيد ميلاده، وذلك حتى يتمكنوا من مشاهدته وهو يبدو متشنجاً بصورة مزعجة أثناء إحضار التورتة له.

وفي هذا العام، انتقلوا إلى مستوى جديد تماماً من خلال استئجار لوحة إعلانية في الضواحي ونشر رقم هاتفه عليها، ودعوا الناس لتهنئته. وظنوا أن الأمر سيكون مزحة محلية، حيث يتلقى والدهم بعض المكالمات من غرباء عشوائيين، لكن بعد ظهور صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت الأمور عن السيطرة تماماً.