أطول شلالات العالم الداخلية تزين مطار سنغافورة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يتساقط شلال «رين فورتكس»، متدفقاً من على ارتفاع سبعة طوابق، ليشكل الشلال الداخلي الأطول في العالم تحتضنه جوهرة مطار شانغي في سنغافورة.

وتتدفق مياه الشلال من فتحة دائرية في سقف المطار الزجاجي الذي اختار له المهندس بورو هابولد شكل «خبز البايغل»، وجاء ممتداً على اتساع يزيد على 200 متر في أوسع نقطة. وعملت في تلك الأثناء شركة «بيتر والكر آند بارتنرز لاندسكايب آرتشيتكتس» على تصميم مساحات الحديقة الداخلية ذات درجات الحرارة المضبوطة.

التصميم الهندسي فائق الجمالية للمطار راعى العواصف الرعدية الكثيرة التي تشهدها سنغافورة، وكذلك شلال «رين فورتكس» مصمم لاستقبال مياه الأمطار بمعدل 10 آلاف غالون في الدقيقة. ويعمل ذلك على تبريد الهواء أسفل القبة طبيعياً، فيما يعاد استخدام المياه المخزنة داخل المبنى.

وقد حرص المهندسون في الشركة التي بدأت العمل على مشروع المطار عام 2014 لأن تتجاوب هيكلية البناء مع الظروف المناخية القاسية ودرجات الحرارة.

ويتضمن مطار «جوهرة» العديد من محطات جذب الزوار التي تمتد على مساحات مكسوّةٍ بـ200 نوع من النباتات المحيطة بالشلال والمزودة بممرات للمشاة. أما الطوابق الخمسة في المطار فستمتلئ بالمتاجر والمطاعم ومنتزه داخلي يحتل الطبقة الخامسة من المبنى.