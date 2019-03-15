سونالي تتحدى السرطان:«طبيعتك الجديدة تحررك»

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

شاركت الممثلة الهندية، سونالي بندر، التي عكفت على تسجيل صراعها مع مرض السرطان على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها التقطتها مجلة «فوغ» أخيراً، حيث وصفت «طبيعتها الجديدة» برأس شبه أصلع من دون ماكياج وندبة هائلة.

وظهرت الممثلة على موقع تلفزيون الهند «إن دي تي في» في صورتها الجديدة وقد كتبت تحتها: «بالطبع، كانت لدي تحفظات، وأحاسيس بعدم الأمان، لكن قبل أن أدرك، كنت أقف أمام الكاميرا على استعداد للكشف عن واقعي الجديد. وما زاد الأمر حدة، كان واقع أنني كنت بحاجة لثلث الوقت من أجل إعداد الشعر والماكياج.

بالتالي أغلقت عيني وقفزت، بقوتي الكاملة، وهذه هي النتيجة. إذا كانت هناك من نصيحة يمكنني أن أسديها لكم جميعاً بعد ذلك، فإنها ستكون: العثور على طبيعتكم الجديدة، يحرركم للغاية».

وكانت بندر قد أعلنت في يوليو الماضي تشخيصها بمرض السرطان، وكانت تخضع للعلاج في الولايات المتحدة، ثم عادت إلى الهند في ديسمبر الماضي، حيث أفادت بالانتهاء من العلاج في الوقت الحالي.