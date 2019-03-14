شاهد.. يُقاضى لقفزه فوق بجعة

المصدر: البيان الالكتروني

بعد نشره على فيسبوك في 7 مارس الجاري مقطع فيديو وهو يقفز فوق بجعة في ولاية ماريلاند الامريكية، قررت لجنة حماية الحياة البرية في فلوريدا مقاضاته لقسوته على الأنواع المحمية.

كما تشاهدون في مقطع الفيديو المرفق، والذي نشره موقع (BFMTV) يغري هانتر هاردستي البجعة بسمكة ثم يقفز فوقها بجميع قواه للقبض عليها، ليطلق قهقهته بينما تحاول البجعة الهرب.

الفيديو انتشر بسرعة البرق على شبكات التواصل الاجتماعي، وتلقى هانتر انتقادات كثيرة، لكنه استمر في التفاخر بفعلته، وكتب بعد أربعة أيام على فيسبوك تعليقا قال فيه: "أنا جائع لدرجة أنني يمكن أن آكل بجعة".

ولأن البجع يعد من أنواع الطيور المحمية في فلوريدا، فقد قررت لجنة الحفاظ على الحياة البرية في الولاية تقديم شكوى بشأن القسوة على أنواع محمية من الطيور.

وبعد تلقيه هذه الشكوى، تحدث بعد ذلك شريف مقاطعة مونرو، ريك رامزي، عن هذا الحادث، قائلاً: شكراً للأشخاص الذين ساعدوا في العثور على الشاب من ولاية ماريلاند، موضحاً أن التحقيق جار في القضية، ومضيفا بأن السلطات الفيدرالية تحقق بدورها أيضًا في الحادث.

واختتم: "أشارك غضب أولئك الذين اتصلوا بي بشأن هذا الفيديو (...) لن يلقى مثل هذا السلوك تسامحاً لدي".

ولا يزال التحقيق مستمراً.