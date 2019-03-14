جين يوقف تأثير أقراص منع الحمل

المصدر: دبي - عمر حرزالله

أظهرت دراسة لم يسبق لها مثيل أن النساء اللائي يحملن أثناء استخدام وسائل منع الحمل قد يكون لديهن جين وراثي يفتت الهرمونات التي تهدف إلى منع الحمل.

ويدعى هذا الجين وفق «ديلي ميل» (CYP3A7 * 1C)، ويعتقد الباحثون في جامعة كولورادو الأميركية، أنه يقدم إجابة عن اللغز حول سبب حمل بعض النساء في كل عام رغم استخدامهن حبوب منع الحمل، وهو ينشط في جميع الأجنة، ولكن يتوقف نشاطه لدى معظم البالغين، ولكن يظل نشطاً لدى أقلية من النساء، حيث يقوم بترشيح الهرمونات المنبعثة من حبوب منع الحمل فتصبح غير فعالة.

يشار إلى أن ما يصل إلى 8% من مستخدمات حبوب منع الحمل في الولايات المتحدة يتعرضن للحمل بغير إرادتهن.