أغلى عطور العالم في دبـــي بـ4.75 ملايين درهم

بعد 3 سنوات من العمل و494 محاولة، جاء العطر الذي طوّره أحد العطارين في الإمارات بكلفةٍ قدرت بمبلغ 4.752 ملايين درهم في قارورةٍ مرصعةٍ بما يزيد على 3500 ماسةٍ مشعة تصل زنتها إلى 38.55 قيراطاً، مضافةً إليها مجموعة من حبات الأحجار الكريمة كالياقوت الأصفر واللؤلؤ، وما يزيد على كيلوغرامين من الذهب عيار 18 قيراطاً، و5 كيلوغرامات من الفضة الخالصة، ليستحق بجدارة اسم «شموخ».

قارورة العطر الفاخرة البالغ ارتفاعها 1.97 متر تحتوي عطراً مصنوعاً من أجود المكونات الطبيعية، حيث يؤكد المصنعون أن الرائحة يمكن أن تدوم 12 ساعة على البشرة وحتى 30 يوماً على الملابس.

رقم قياسي

سعر «شموخ» الباهظ يرشح دبي لتحقيق رقم قياسي آخر جديد، حيث إن كتاب غينيس للأرقام القياسية يوثق العطر الأغلى بقيمة لا تتعدى 205 آلاف دولار أو ما يعادل 752 ألف درهم إماراتي لقارورة بحجم 500 مليليتر، وتندرج ضمن مجموعة عطور الرقم «1» لـ«كلايف كريستيان»، التي تمّ إطلاقها في نوفمبر 2005.

روح دبي

ويشير أصغر آدم علي، مبتكر العطر الجديد ورئيس مجلس الإدارة وكبير العطارين في مجموعة شركات مجموعة «نبيل للعطور»، إلى أن تسمية «شموخ» التي تعد مميزة ومعبّرة تأتي تقديراً لـ«روح دبي».

ويقول علي: «لا تقتصر رؤيتي على تجسيد شخصية دبي في واحدةٍ من تحف الأعمال الفنية وحسب، بل في ابتكار عطرٍ يستأثر قمة الفخامة في عالم العطور».

وتتيح قاعة الأزياء في مول دبي للناس الاستمتاع بمشاهدة العطر بين 14 و30 مارس الجاري.