عينات محتملة من نيزك في صحراء العين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عثر فريق من مركز الفلك الدولي في أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية المحلية، أول من أمس، على قطع صخرية، يحتمل أنها من بقايا النيزك الذي سقط مشتعلاً بالقرب من مدينة العين في 5 مارس الجاري.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير المركز، إن عملية مسح المنطقة المحتملة لسقوط النيزك، تمت من خلال أربع فرق، وقامت كل مجموعة بالبحث في منطقة محددة، وفي نهاية عملية البحث، تم الحصول على عينتين محتملتين، الأولى سوداء صخرية، والثانية حديدية صخرية، تبدو عليها علامات الصدأ.

وأضاف عودة: «بإجراء اختبارات سريعة، تبين وجود خصائص مغناطيسية للعينة الثانية، حيث قامت بجذب قطعة مغناطيسية، وقام المركز بالتواصل مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وتم عرض صور العينات على الخبراء، حيث أشاروا إلى أن العينة الحديدية-الصخرية، قد تكون فعلاً نيزكاً، إلا أنها على الأرجح تعود لنيزك قديم، إذ إن علامات الصدأ تشير إلى أن العينة على الأرض منذ فترة.