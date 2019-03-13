روبوت يوصل البيتزا إلى المنازل

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

هل توقعت أن تصلك البيتزا عن طريق روبوت يستطيع صعود السلالم. تقوم شركة فيديكس للشحن، بتطوير روبوت خلال الصيف المقبل، يمكنه صعود السلالم لتوصيل الطرود، وتختبر قدرته على توصيل الطرود للمنازل، من طلبات متاجر «وال مارت» إلى البيتزا.

وتقوم شركات الشحن وتجارة التجزئة والمطاعم، باختبار الروبوت والطائرات ذاتية القيادة والسيارات ذاتية القيادة من أجل تخفيض تكلفة توصيل الطلبات والشحنات وغيرها، وحتى أكواب القهوة في المقاهي. وتتعاون «فيديكس» مع «ديكا لتطوير الأبحاث»، التي اخترع مؤسسها دي كامن، السكوتر الواقف، والكرسي المتحرك الذي يصعد السلالم.