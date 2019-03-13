الغبار يقتل 8.8 ملايين إنسان سنوياً

المصدر: ماينس (ألمانيا) - د ب أ

قال باحثون من ألمانيا، إن العوادم الموجودة في الهواء تؤدي لحالات وفاة مبكرة أكثر من التدخين. وأوضحوا تحت إشراف يوس ليليفِلد، المتخصص في أبحاث المناخ الجوي، وتوماس مونسِل، أخصائي القلب، أن الهواء الملوث بالغبار يتسبب في نحو 8.8 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم سنوياً، بحسب مجلة «يوروبيان هيرت جورنال» التي نشرت الدراسة أمس.

وأفادوا بأن نحو 120 شخصاً بين كل 100 ألف شخص يموتون سنوياً في سن مبكرة من جراء التلوث الهوائي. وارتفع هذا العدد في أوروبا إلى نحو 133 شخصاً، بل 154 شخصاً في ألمانيا، أي أكثر من بولندا وإيطاليا وفرنسا.