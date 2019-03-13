التوت.. قنبلة فيتامينات

المصدر: برلين - د ب أ

قال البروفيسور يوهانيس فيكسلر، الطبيب وخبير التغذية، إن التوت ليس مجرد وجبة خفيفة صحية لإبقائك نشيطاً، أو زينة ملونة على سطح الحلويات، فمهما تعددت أنواعه فإن هذه الفاكهة تحتوي على فوائد كثيرة. حيث «يحتوي على كميات مختلفة من الفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية ثانوية ومغذيات دقيقة».

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوت غني بالألياف الغذائية ما يعني أنه يساعد الأشخاص على الشعور بالامتلاء سريعاً، إذ يعتبر التوت الأسود خصوصاً قنبلة فيتامينات «فهو مليء بفيتامين سي»، بحسب فيكسلر. كما أن التوت الأحمر صحي، حيث يحتوي على فيتاميني «سي» و«إيه»، وكذلك الماغنيسيوم والكاليسيوم والبوتاسيوم.