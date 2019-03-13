كريم حيواني يعالج تقرحات البشر

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

شفي مصاب بسرطان الحلق من تقرحات جلدية وبثور مؤلمة ناتجة عن استخدام العلاج الإشعاعي، بعد استخدامه كريماً يستخدم أصلاً لعلاج التهاب ضروع الأبقار الحلوب.

ووفقاً لـ«ديلي ميل» خضع لوك لوتكيميير (63 عاماً) وهو من لاس فيغاس، للعلاج الإشعاعي للسرطان. وبعد فترة وجيزة، ظهرت على وجهه ورقبته تقرحات مؤلمة، واستمرت في الظهور مع كل جرعة علاج إشعاعي لمكافحة الورم، ولم يستطع إزالتها بالكريمات الجلدية.

وقرأت زوجته سيندي عن كريم جلدي شائع بأستراليا، يُستخدم في الأصل لعلاج ضروع الأبقار، فطلبته وخلال أسابيع من استخدامه اختفت التقرحات الجلدية.



