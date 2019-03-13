«تراشتاغ».. للحفاظ على البيئة

المصدر: دبي - البيان

اجتاح وسم «تراشتاغ» (تحدي النفايات) مواقع التواصل الاجتماعي ليرفع التحديات إلى مستوى عالمي جديد، حيث نشر مئات الأشخاص صوراً وهم يجمعون القمامة من المتنزهات والشوارع، ويناشدون الآخرين الانطلاق بمسيرة تنظيف البيئة المحيطة بهم. الفكرة المتجددة اكتسبت حماسةً كبرى في الآونة الأخيرة، حيث تبادل روّاد مواقع «أنستغرام» و«ريديت» و«تويتر» صوراً تظهر بشكل درامي المشهد قبل وبعد عمليات التنظيف، وقام أحدهم بتصوير مئات أكياس النفايات البلاستيكية الخضراء مصحوبةً بدعوة للعثور على مكان يحتاج «التنظيف» أو «الصيانة» و«التقاط صورة له بعد التنظيف».

فيما أرفق رواد صوراً برسائل تشرح أهمية هذه التحديات في حماية البيئة والمناظر الطبيعية.