ستيف هارفي: دبي مدينتي المفضلة

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

قال ستيف هارفي، النجم التلفزيوني الأميركي، على هامش مهرجان «دبي لينكس للمبدعين»، إن مدينة دبي هي مدينته المفضلة.

وأشار إلى أن الأمان والأمن نعمتان لا تقدران بثمن، وهما ما تتمتع بهما دبي. وأضاف أنه جاء إلى مدينة يحبها جداً، وطالما قال لزوجته إنه يحترم جميع الثقافات والشعوب الأخرى.

وتابع هارفي قائلاً: إن هناك ثقافات مختلفة تتعايش في مدينة دبي، وإن أكثر ما يحبه في هذه المدينة هو انعدام الجريمة. وأضاف: «أحب أن أتجول وأنا أعرف أنه لن يطلق أحد النار عليّ. ولا أعرف ما إذا كنتم تقدرون نعمة العيش في مكان لا توجد فيه جريمة. لا تعلمون كم هو أمر جيد، أن تسيروا في الشوارع دون مضايقة ودون التعرّض للخطر. أنتم لا تعلمون كم أنتم محظوظون، إنه أمر مختلف تماماً. وأنا تشرفت بدعوتي لحضور هذا المهرجان، وجئت أنا وزوجتي وفريقي هنا. هذا شرف كبير لي أن نجلس ونتحدث هنا في دبي».