تحدّي عصير القصب

المصدر: طنطا - رويترز

عصير القصب من المشروبات الشهيرة التي يُقبل عليها الناس. وفي مصر أعلن محل لقصب السكر عن تحدٍ فريد لزبائنه، بهدف اجتذاب عملاء جدد والدعاية لنفسه، وهو شرب 12 لتراً من العصير الذي يكثر تناوله في مصر، ويُمنح الفائز مبلغ 100 جنيه مصري (5.73 دولارات)، بينما يدفع الخاسر المبلغ نفسه. كما أدخل صاحب المتجر الشاب تحدياً جديداً، بحيث يفوز فريق مكون من ثلاثة أفراد، بقسائم مجانية لشرب عصير قصب السكر لمدة ستة أشهر، إذا شربوا ثلاثة أباريق كبيرة. وقال محمد مصطفى داوود صاحب المحل، إن الإقبال كبير.