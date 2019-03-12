عقار ثوري يمنع أضرار النوبة القلبية

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

يعكف الباحثون البريطانيون على تطوير عقار «ثوري» يمكن أن يقلل أضرار النوبات القلبية.

ويمكن لهذا العقار وفق «ديلي ميل»، أن يمنع إطلاق الإشارات الكيميائية الضارة الناجمة عن انقطاع إمدادات الدم في الجسم، والتي تتسبب في موت أجزاء من الأنسجة، ويمكن أن تسبب الإصابة بأزمة قلبية، ما يزيد خطر حدوث نوبات قلبية أخرى أو سكتات دماغية.

وقد خفّض اختبار العقار التجريبي من الأضرار التي تصيب القلب بعد حدوث نوبة قلبية بنسبة 60%، ما زاد الآمال بتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. وتصيب النوبات القلبية نحو 200 ألف بريطانيي كل عام، أي نوبة واحدة كل ثلاث دقائق.