مركز تدليك بقائمة انتظار تفوق 400 ألف شخص

افتتح مركز التدليك الياباني الشهير Goku no Kimochi، أول صالون له في الولايات المتحدة باسم جديد هو Goo9 ، في نيويورك في 1 مارس الجاري.

صالون التدليك هذا، الذي افتتح أول فرع له قبل عشر سنوات في كيوتو، يمتلك قائمة انتظار تضم أكثر من 400 ألف شخص، بحسب "يورونيوز".

وما يجعل هذا المكان مميزاً هو تخصصه بخدمات التدليك للرأس والأكتاف وعلاجه لمشاكل النوم التي يعاني منها الكثير في ظل الحياة السريعة والضاغطة.

وأتت فكرة إنشائه من معاناة صاحبته آتسومي كانيدا، التي كانت تعمل محاسبة قبل بدء مشروعها، من مشاكل في النوم ولم تتمكن من العثور على مركز تدليك للرأس يفي بالغرض، لذلك قامت بإطلاق "غوكو نو كيموتشي" أو "شعور غوكو".

وأرادت كانيدا إحضار المركز إلى نيويورك منذ أن افتتحت أول صالوناتها في اليابان منذ 10 سنوات، واستغرق الأمر ثلاث سنوات ونصف السنة لفتح موقع لها وسط مانهاتن.

وتقول كانيدا: "أريد أن أستهدف الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم، أعتقد أن سكان نيويورك لديهم الكثير من التوتر. أريد أن أجعل هذا المنتجع نقطة جاذبة لأولئك الناس. بعد 10 سنوات من الآن، سيكون من اللطيف أن يقول سكان نيويورك إن توترهم تقلص بفضل تدليك جوكو".

ويرى الزبائن في المنتجع صوراً توحي بأنها مقتطعة من الأحلام على شاشات أثناء دخولهم، والعديد منهم ينامون أثناء الخدمة الأكثر شعبية في المنتجع الصحي، "zeccho-suimin" أو "ذروة النوم".

ويكلف تدليك الرأس لمدة ساعة 150 دولارًا أمريكيًا.

عن خدمة التدليك هذه يقول توماس ويست من سياتل "إنه هادئ تماماً، بعيداً عن الزحام والضوضاء، إنه مكان هادئ للغاية."

وقالت الطالبة الجامعية ومدونة الجمال كارسون بونتينج إنها غفت أثناء العلاج: "لقد ذهبت إلى مجموعة من المنتجعات المختلفة من قبل وحصلت على العديد من العلاجات المختلفة، لكنني لم أحصل على أي تدليك على وجه التحديد لرأسي وكتفي، كان لطيفاً جداً."

في حين يقوم تاجي إيمامورا، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات اليابانية، بالتعامل مع العديد من زبائنه في اليابان من نيويورك وكان يشعر بالتعب بسبب فروق التوقيت ووجد في صالون التدليك الجديد هذا علاجاً للمشاكل المترتبة على طبيعة عمله.

اسم الصالون مستوحى من شخصية، غوكو، وهو بطل أسطورة صينية شهيرة، يرتدي حلقة ضيقة حول رأسه. عندما تختفي الحلقة، يشعر غوكو بالسلام والطمأنينة والحرية، وهو الشعور الذي يطمح لتحقيقه لزبائنه غوكو نو كيموشي.

Goo9 يفتح للجمهور رسمياً في 1 مايو، بعد انتهاء فترة الافتتاح التجريبي.