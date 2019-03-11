أول متحف عائم يرسو في باريس

المصدر: دبي - عمر حرزالله

رسا في قلب العاصمة الفرنسية باريس أخيراً، أول متحف فني عائم في العالم. ووفقاً لمجلة «فوربس» فإن هذا المتحف يدعى «فلكتوارت» وهو مبنى مستدام عائم مؤلف من ثلاثة طوابق، مع جدران شفافة ومساحات مرنة مكرسة بالكامل للفن الحضري.

وقد رسا المتحف في عاصمة النور في الوقت الذي يبدو فيه عالم الفن أسير الفنون. ومن المقرر أن يتم افتتاح هذا المتحف العائم وهو أول مركز فرنسي لفنون الشوارع وكتابات الغرافيتي، في شهر مايو المقبل على ضفاف نهر السين عند سفح جسر انفاليد مقابل القصر الكبير.

يقول الموقع الإلكتروني للمركز: سيكون المتحف في الوقت نفسه مكاناً للإبداع والتجريب والتبادل الفني والثقافي. ويحوي كل شيء عن الفن الحضري في تعريفه الأكثر انفتاحاً، بدءاً من فن الشارع وانتهاء بالفن المعاصر مع عرض لاستضافة المناسبات الثقافية والمعارض.