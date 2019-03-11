الشاي الأخضر والجزر يعالجان الزهايمر

المصدر: دبي - البيان

توصلت دراسة حديثة، أجراها باحثون بجامعة «جنوب كاليفورنيا»، إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على مركبات موجودة في الشاي الأخضر والجزر، يعكس أعراضاً مشابهة لأعراض الزهايمر. ويقول الباحثون الأميركيون، وفقاً لـ«ديلي ميل»، إنه تم تعريض فئران سليمة للزهايمر، ففقدت ذاكرتها ومهاراتها البصرية، ولم تعد تستطيع الخروج من المتاهة. ولكن بعد تناولها الشاي الأخضر والجزر، لوحظ أن أعراض المرض قد انعكست.

ويعتقد الباحثون أن النتائج يمكن أن تؤدي إلى استخدام المكملات الغذائية النباتية في تركيبة مع الأدوية، لمنع أو إبطاء أعراض الخرف، والزهايمر بشكل خاص. ودرس الفريق اثنين من المركبات، الأول هو (EGCG)، الذي يوجد بكميات كبيرة في الشاي الأخضر، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا العصبية الجديدة المطورة، ما يساعد على الإدراك واليقظة.