«هوليوود ريبورتر»: تنامي شعبية سميث لنشره مقطع فيديو ببرج خليفة

المصدر: إعداد - اليازية البدواوي

أفاد موقع «ذي هوليوود ريبورتر» أخيراً بأن النجم العالمي ويل سميث يحتل المركز الثالث لنجوم هوليوود الأكثر شعبية بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو أطلّ فيه من أعلى برج في العالم «برج خليفة» بدبي.

وبحسب تصنيف مؤشر «إم في بي إندكس» العالمي يأتي كل من النجم الأمريكي الملقب بـ«ذا روك»، دواين جونسون، والبولوودية بريانكا تشوبرا في المركزين الأول والثاني على لائحة المؤشر الذي يصنف أبرز الممثلين بحسب شعبيتهم على منصات «فيسبوك»، «إنستغرام»، «تويتر»، «يوتيوب» و«غوغل بلس» وفقاً للبيانات العالمية التي توفرها شركة MVPindex بدعم من التحليلات للأنشطة الاجتماعية افتراضياً.

ويجمع المؤشر إحصائيات مشاركة النجوم على تلك المنصات، مع ما يأتيهم من إضافات أسبوعية من قبل المتابعين، وكان يوم 5 مارس آخر أسبوع لجمع تلك البيانات التتبعية.

ولاستكمال الترتيب فقد أتى كل من كيفن هارت وجينيفر لوبيز في المراكز الخمسة الأولى بعد كل من جونسون تشوبرا وسميث.

الممثل العالمي #ويل_سميث يتقدم إلى المركز الثالث في قائمة نجوم هوليود الأكثر شعبية في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب مؤشر MVPindex العالمي، بعد نشره صورة له من #برج_خليفة في #دبي.



@BurjKhalifa #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vJwAZDfiQF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 10, 2019