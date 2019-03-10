معمّرة يابانية الأكبر عالمياً

المصدر: فوكوكا - رويترز

حققت يابانية تبلغ من العمر 116 عاماً حلماً يراودها منذ أن أتمت عامها الـ100، باختيارها أمس من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لتكون الأكبر سناً بين البشر في العالم.

وفي احتفال حضره أفراد أسرتها ومسؤولون محليون، حصلت كاني تاناكا المقيمة في دار رعاية بمدينة فوكوكا في شمال اليابان على شهادتين من موسوعة غينيس، بأنها الأكبر سناً بين البشر حالياً وكذلك أكبر معمرة في العالم.

ووصفت تاناكا، وهي من مواليد الثاني من يناير عام 1903، لحظة منحها لقب أكبر معمرة في العالم بأنها الأكثر إثارة في حياتها. وكان أكبر رجل معمر في العالم من اليابان ويدعي جيرويمون كيمورا وتوفي في عام 2013 عن عمر 116 عاماً و54 يوماً.

وتقول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إن أطول النساء بقاء على قيد الحياة على الإطلاق كانت الفرنسية جان كالمون التي عاشت 122 عاماً.