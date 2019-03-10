التلفاز يضعف ذاكرة كبار السن

المصدر: لندن - د ب أ

قال باحثان من بريطانيا، إن ذاكرة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، يمكن أن تضعف إذا شاهدوا التلفاز أكثر من ثلاث ساعات ونصف يومياً.

وأوضح الباحثان أن قدرة هؤلاء الأشخاص على تذكر الكلمات، وهو ما يعرف بالذاكرة الشفوية، تتراجع عند مشاهدة التلفاز وقتاً أطول.

قالت ديزي فانكورت وأدريو ستِبتوي، من جامعة لندن، في دراستهما التي نشرت نتائجها في العدد الأخير من مجلة «ساينتفيك ريبورتس» العلمية، إنه قد جرت العادة دراسة آثار التلفاز على القدرة العقلية لدى الأطفال بشكل خاص، وأنه من النادر أن تتطرق هذه الدراسات لكبار السن. وقال الباحثان إن الدراسات القليلة التي ركزت حتى الآن على تأثير التلفاز على كبار السن، وصلت لنتائج متناقضة جزئياً.