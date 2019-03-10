بالفيديو.. معمرة الإنسانية.. يابانية في سن الـ 116

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

احتفلت اليابانية كين تاناكا بلقب "عمادة الإنسانية" في دار للتقاعد حيث تعيش في غرب اليابان.

وأعلن كتاب غينيس للأرقام القياسية يوم السبت 9 مارس 2019 أن هذه المرأة البالغة من العمر 116 عاما هي أكبر شخص حياً في العالم.

كين تاناكا، التي درست الرياضيات ومارست مهنة الرسم الخطي، عندما سُئلت عن أسعد لحظة في حياتها، أجابت "الآن".

وتشتهر اليابان بالحياة الطويلة لسكانها وكانت موطناً لكثير من العمداء، وفق موقع (francebleu).

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لا يزال الفرنسي جان كالينت، الذي توفي العام 1997 عن عمر 122 عاماً و164 يوماً، يحتفظ بالرقم القياسي لأطول عمر رسمي لدى كلا الجنسين.

وقد شكك الباحثون الروس في الآونة الأخيرة في عمر المعمر الفرنسي، لكن من دون تقديم دليل اقناع للخبراء الفرنسيين، الذين بدورهم أجروا تحقيقا في هذا الموضوع.