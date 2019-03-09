الفنان الإماراتي حميد صالح سمبيج في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى، الفنان الإماراتي ، حميد صالح سمبيج رحمة ، حسب ذكر حساب " الشارقة للأخبار " .

وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم، السبت ، في مسجد الصحابة بالشارقة .

ولد الفنان والمخرج الإماراتي حميد سمبيج في 13 أبريل 1963 ، وشارك في أول عمل مسرحي له عام 1981 ، " مسرحية الله يكون في العون "

وهو حاصل على بكالاريوس فنون مسرحية قسم الإخراج والتمثيل ( الكويت والقاهرة )، أشرف وشارك في بعض الدورات المسرحية وعمل لمدة 8 سنوات مشرفاً بوزارة التربية والتعليم بالمسرح المدرسي وشارك في عدة لجان لتقييم الأعمال المسرحية وشارك كعضو في لجنة اختيار العروض المسرحية لعام 2003 لإيام الشارقة المسرحية وعمل مخرجاً ومراقباً للتنفيذ بإذاعة الشارقة وكتب بعض التمثيليات الإذاعية كما عمل مخرجا بتلفزيون الشارقة .

