جاكسون خارج «عائلة سيمبسون»

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

أعلن المنتج التنفيذي لمسلسل الكارتون الشهير «عائلة سيمبسون»، أنه سيتم سحب حلقة تبرز صوت المغني مايكل جاكسون من العرض، في ظل تجدد الاتهامات والجدل حول ملك البوب الأمريكي الراحل.

وقال جيمس إل بروكس، في وقت متأخر أول من أمس، إنه ومسؤولي العرض مات جروينينج وآل جين اتخذوا القرار بعد مشاهدة الوثائقي «ليفينج نيفرلاند»، الذي عرض في الولايات المتحدة أول مرة يوم الأحد الماضي، والذي يتناول ادعاءات رجلين تحرش بهما جاكسون عندما كانا طفلين. وقال بروكس لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «يبدو من الواضح أن هذا هو القرار الوحيد الذي يجب اتخاذه».