لحام المعدن بالزجاج واقع

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يعتقد كثيرون أن فكرة لحام المعدن مع الزجاج مستحيلة التطبيق، لكن علماء يقولون إنهم طوّروا وسيلة تجعل هذه الفكرة «قابلة للتطبيق». وكشف باحثون في دراسة جديدة عن وسيلة لاستخدام نظام ليزر فائق السرعة يمكنه أن يلحم المعدن في الزجاج، فيما يعتقد أنه تقدم مذهل في عالم الصناعة التحويلية.

وطوّرت جامعة «هيرويت وات» تقنية جديدة توفر نبضات شديدة القصر من ضوء الأشعة تحت الحمراء في حزم عبر المادة تستطيع أن تجمع أكثر من مادة معاً باللحام. ويمكن لحام العديد من المواد التي لا تلتحم معاً، بهذه الطريقة، مثل الكوارتز والزجاج والصفير، وتم لحامها جميعاً بنجاح مع معادن مثل الألمنيوم والتيتانيوم والصلب.