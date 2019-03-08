وجبات أطفال من وحي الرسوم المتحركة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انتشرت أطعمة جديدة على موقع «تويتر» أخيراً بإلهام من استوديو «غيبيلي»، وهو استوديو الرسوم المتحركة الذي تأسس على يد أعظم منتجي الإنيمي باليابان، أما الفكرة وراء تلك الأطعمة فكانت من بنات أفكار أب قصد إرضاء أطفاله أو ربما المزاح معهم.

وأفاد موقع «جابان توداي» بأن الوالد أعد وجبة لأطفاله مؤلفة من أربع قطع من الطبق الياباني «أومورايس» وهي البيض المقلي محشواً بالأرز، مستلهماً من الوحوش اللافقاريات المتحولة العملاقة لاستوديو «غيبلي»، التي تدعى «أوهمو».

ويظهر في التغريدة التي انتشرت على الإنترنت الأطفال وهم يطلبون من والدهم إعداد وجبة طعام من «غيبيلي»، فيجيبهم، حاضر! ويرسل لهم صورة عما صنعه، فيرد الأطفال: «بابا! هذا ليس ما نريده، بل نريد شيئاً مثل قلعة (سباغيتني كاغليوسترو) أو (خبز لابوتا)، وهما طبقان يظهران في أفلام استوديو غيبيلي».

لكن التغريدة مع ذلك انتشرت بسرعة وأدرج الطعام الذي أعده الأب ضمن الصرعات الجديدة في عالم الأطعمة، ما يشكل إثباتاً وفقاً لـ«جابان توداي» بأن المضمون ينتشر عندما يتعلق الأمر بالآباء الذين يطلب منهم إنجاز شيء دون تحديد ماهيته بالضبط.