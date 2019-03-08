امرأة تشيخ أسرع بـ8 مرات

المصدر: دبي - عمر حرزالله

عانت امرأة من التقدم السريع في السنّ بصورة أسرع بثماني مرات من المعتاد بسبب حالة مرضية نادرة تدعى «زر بنيامين».

ووفقاً لـ«ديلي ميل» البريطانية، اعتبرت تيفاني فيدكيند (41 عاماً)، أن حالتها لا تصيب إلا واحدة من بين كل 50 مليون امرأة، نتيجة لتشخيص إصابتها بالشيخوخة المبكرة عندما كانت في العشرينيات من عمرها، ويعاني من هذا المرض النادر 156 شخصاً على امتداد العالم.

وتبدو حالة تيفاني غريبة؛ لأنه عادة ما يصيب هذا المرض الأطفال في أول عامين من حياتهم، وغالباً ما يتوفون قبل أن يتموا الثانية عشرة لإصابتهم بأمراض الشيخوخة.

ويُعتقد أن تيفاني أكبر شخص حيّ يعاني من الحالة الموهنة، وأطول ناجٍ معروف من هذا المرض هو ليون بوتا، الذي توفي عندما بلغ 26 سنة.