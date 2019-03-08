الدبور المذهل

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تمكن المصور الجنوب افريقي هرودلف ستاينكامبف من تصوير دبور الوقواق الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الألوان، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يرى فيها هذه العينة من الدبابير.

وكان هرودلف ستاينكامبف، الذي يعيش في جنوب أفريقيا، محظوظًا بما يكفي لرؤية حشرة لا تصدق في منزله، ففي 4 مارس الجاري، نشر هرودلف الشغوف بالتصوير الفوتغرافي والطبيعة على حسابه في فيسبوك واحدة من أجمل الصور التي التقطت في مدينة بلومفونتين، معلقاً على الصورة بقوله: "مخلوق جميل"، لما يحوزه من ألوان كثيرة.

وقال المصور الجنوب أفريقي: "رأيت الكثير من الدبابير الخضراء والزنابير الحمراء والزرقاء، لكنني لم أصادف واحدة بهذه الألوان الكثيرة.

"أنا عادة ما أصور جميع الدبابير التي أصادفها، لكنها عادة ما تكون ثنائية اللون؛ خضراء وزرقاء وأحيانا حمراء وزرقاء، يقول هرودلف ستاينكامبف لمجلة "علوم ومستقبل" الفرنسية، مضيفاً لكن هذه المرة أدركت على الفور أنها متعددة الألوان وليست ثنائية، فسارعت لإغلاق كل النوافذ حتى لا تتمكن الهروب قبل أن أتمكن من التقاط صورة لائقة لها.

هذه العينة الرائعة تنتمي لجنس Chrysis concinna، الذي ينتمي إلى عائلة Chrysididae وتسمى أيضاً "دبور الوقواق"، كونه سلوكها مشابهاً لما تسلكه طيور تحمل الاسم نفسه.

دبابير cleptoparasitic تضع بيضها في أعشاش دبابير وحشرات أخرى تتغذى يرقاتها على بيض أو يرقات العائلة المضيفة، يقول المصور،