حشوات أسنان من مصدات السيارات

المصدر: دبي - البيان

ابتكر الباحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، حشوات جديدة للأسنان، من المواد نفسها المستخدمة في بعض أجزاء السيارات. ووفقاً لـ «ديلي ميل»، ابتكر الباحثون الأمريكيون هذه الصيغة باستخدام ثيوريتان، وهي من المواد المضافة شائعة الاستخدام في مصدات السيارات، وفي الطلاء الوقائي لها.

ويقول الباحثون إن حشوات الأسنان الجديدة، أقوى مرتين من الحشوات التقليدية، التي غالباً ما تنكسر خلال عقد من الزمان. ويعتقد فريق من الخبراء، أن هذه المادة يمكن أن تقلل من الحاجة لتكرار زيارات أطباء الأسنان، لأن الحشوات العادية تتكسر تحت تأثير المضغ، أو تتشكل فجوات جديدة بين الحشوة والسن، تتيح للبكتيريا التسرب، وتكوين تجويف جديد، فتتعرض قناة الجذر للتلف، أو تتساقط الأسنان، أو تصاب بالتهابات.