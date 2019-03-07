اكتشاف كهف للمايا عمره 1000 عام

المصدر: دبي - أشرف رفيق

اكتشف علماء آثار في المكسيك كهفاً يُعتقد أن شعوب «المايا» مارست فيه طقوسها الدينية منذ 1000 عام، وفق ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويعتقد العلماء أن الكهف مغلق منذ أكثر من 1000 عام، ويحتوي على أكثر من 150 قطعة شعائرية، بينها أوان لحرق البخور والأضحيات وغيرها من القطع الأثرية.

وازدهرت حضارة المايا في أمريكا الوسطى والجنوبية منذ أكثر من 4000 سنة، ويمكن لسلسلة الغرف المكتشفة حديثاً في الكهف أن تقدم المزيد من المعلومات حول الممارسات الدينية لهذه الحضارة القديمة، نظراً لأنها قد تحمل أدلة على ازدهارها وانهيارها.

ومن المعتقد أن شعب المايا القديم يعد الكهوف والمجاري المائية مدخلاً إلى العالم السفلي.