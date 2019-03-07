«ظبيان» أضخم مركبة دفع رباعي في العالم

المصدر: دبي ـ عمر حرز الله

جمّع الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان شاحنة عسكرية وسيارة جيب، لبناء ما يعتقد أنها أكبر سيارة دفع رباعي في العالم.

ظبيان

وبحسب «أوديتي سنترال»، تسمى هذه المركبة العملاقة والغريبة «ظبيان»، ولها 10 عجلات، وترتكز في بنائها على شاحنة عسكرية مع جيب رانجلر المرفقة به كمقصورة للسائق، وهي مزودة بكاميرات والعديد من أنظمة مساعدة السائق لقيادتها بسهولة، خاصة أن تصميمها يضع مقصورة السائق في الخلف، وهذا يثير الشعور بالإعجاب والهيبة لدى كل من يشاهدها، سواء كان ذلك على الطرقات داخل المدينة، أو حتى في البر، وهي تتسلق الكثبان الرملية بسهولة وسلاسة.

والمركبة الوحش مزودة بمحرك ديزل كاتربيلر C15 بقوة 600 حصان بـ6 سلندرات وسعة 15.2 لتراً، وتزن 24 طناً، ويبلغ طولها 10.8 أمتار، وعرضها 2.5 متر، وارتفاعها 3.2 أمتار. ويعد الشيخ حمد أحد أكثر مقتني السيارات شهرةً في الإمارات.