«نوبل» تعتزم منح جائزتين للأدب عن 2018 و2019

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أنها تعتزم استئناف منح جائزة نوبل للأدب، وأنها ستعلن عن فائزين لعامي 2018 و2019، بعد حجبها العام الماضي.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة، التي تدير أصول رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، الذي كرّس ثروته لتوزيع جوائز نوبل في الأدب والعلوم والسلام.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة مكلفة أيضاً بالحفاظ على مكانة الجائزة. ويتم إعلان جوائز نوبل في شهر أكتوبر من كل عام.

وكانت المؤسسة والأكاديمية السويدية، التي تختار الفائزين، قد اتفقتا في مايو الماضي على إرجاء جائزة الأدب لعام 2018 بعد فضيحة جنسية طالت الأكاديمية.

كما أدت انتهاكات مزعومة لقواعد «تضارب المصالح» إلى خلافات عميقة بين أعضائها.