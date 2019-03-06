متحف بريطاني يعيد مقتنيات صودرت من إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا ـ رويترز

قالت إثيوبيا، إن متحفاً في بريطانيا وافق على إعادة خصل شعر لأحد حكامها قصها جندي بريطاني من جثته قبل أكثر من 150 عاماً.

وانتحر الإمبراطور تيودورس الثاني بعد أن هزمته القوات البريطانية في معركة مجدالا في شمال إثيوبيا عام 1868. ونقل ابنه أليمايهو إلى بريطانيا، حيث توفي في عام 1879 عن 18 عاماً.

وقال متحف الجيش الوطني في لندن، إن خصل الشعر التي أخذها فنان من أفراد الجيش كتذكار جزء من مجموعة معروضاته منذ 1959 بعد أن قدمتها أسرة الفنان الذي رسم صورة الإمبراطور على فراش موته.

ووافق المتحف على إعادة عناصر من مجموعته بعد طلب من وزير الثقافة والسياحة الإثيوبي في أبريل الماضي.

وقال أنه مستمر في «ترتيب تسليم العناصر».